New York Times: США приблизили военный конфликт с Венесуэлой

«Никто не знает, начнем ли мы бомбить Венесуэлу, однако демагогия администрации по поводу “Картеля солнц” является лишь еще одним из многих тревожных сигналов. Уже несколько месяцев Вашингтон совершает внесудебные убийства предполагаемых наркоторговцев, утверждая в свое оправдание, что Америка находится в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями, но теперь администрация, похоже, готова распространить этот вооруженный конфликт и на Венесуэлу», — говорится в публикации.