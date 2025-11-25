New York Times: США приблизили военный конфликт с Венесуэлой

США приблизили военный конфликт с Венесуэлой, признав венесуэльский «Картель солнц» террористической организацией, заявила газета The New York Times.
«Никто не знает, начнем ли мы бомбить Венесуэлу, однако демагогия администрации по поводу “Картеля солнц” является лишь еще одним из многих тревожных сигналов. Уже несколько месяцев Вашингтон совершает внесудебные убийства предполагаемых наркоторговцев, утверждая в свое оправдание, что Америка находится в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями, но теперь администрация, похоже, готова распространить этот вооруженный конфликт и на Венесуэлу», — говорится в публикации.
Ранее газета сообщила со ссылкой на источники в правительстве США, что администрация Трампа рассматривает возможность ликвидации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Международное информагентство Reuters, сославшись на неназванных американских чиновников, заявило, что Вашингтон попытается свергнуть Мадуро в ближайшие дни.