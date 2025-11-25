Мэр Новороссийска рассказал об обстановки в городе после атаки дронов

Во время ночного налета беспилотников на Новороссийск четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, у пострадавших травмы средней и легкой степени тяжести.
Согласно данным властей, пострадали семь многоквартирных домов и несколько частных строений. Падение обломков дронов вызвало возгорания в разных районах города, которые были оперативно ликвидированы аварийными службами.
«Окажем всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим» — написал мэр.
Режим опасности в связи с угрозой БПЛА действовал в Новороссийске с 21:00 до 04:33. Аналогичные предупреждения были объявлены в Сочи, Геленджике и других населенных пунктах Краснодарского края.
