Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Новороссийска рассказал об обстановки в городе после атаки дронов

Во время ночного налета беспилотников на Новороссийск четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

Во время ночного налета беспилотников на Новороссийск четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, у пострадавших травмы средней и легкой степени тяжести.

Согласно данным властей, пострадали семь многоквартирных домов и несколько частных строений. Падение обломков дронов вызвало возгорания в разных районах города, которые были оперативно ликвидированы аварийными службами.

«Окажем всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим» — написал мэр.

Режим опасности в связи с угрозой БПЛА действовал в Новороссийске с 21:00 до 04:33. Аналогичные предупреждения были объявлены в Сочи, Геленджике и других населенных пунктах Краснодарского края.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше