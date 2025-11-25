Командир батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирован на харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«На харьковском направлении точным авиаударом уничтожен пункт управления взвода БПЛА 34-го батальона “Волкодавы” 57-й отдельной мотопехотной бригады. Ликвидирован командир взвода», — заявил источник.
Ранее KP.RU писал, что в Харьковской области ликвидировали боевиков ВСУ во время попытки прорыва из кольца окружения.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также заявлял, что войска объединенной группировки российских войск «Запад» наступают почти на всех направлениях в зоне вооруженного конфликта.
В понедельник стало известно, что российские войска взяли под свой контроль микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске.