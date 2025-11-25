Ричмонд
Командир взвода батальона ВСУ «Волкодавы» ликвидирован в Харьковской области

ВС РФ уничтожили пункт управления взвода БПЛА в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Командир батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирован на харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На харьковском направлении точным авиаударом уничтожен пункт управления взвода БПЛА 34-го батальона “Волкодавы” 57-й отдельной мотопехотной бригады. Ликвидирован командир взвода», — заявил источник.

Ранее KP.RU писал, что в Харьковской области ликвидировали боевиков ВСУ во время попытки прорыва из кольца окружения.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также заявлял, что войска объединенной группировки российских войск «Запад» наступают почти на всех направлениях в зоне вооруженного конфликта.

В понедельник стало известно, что российские войска взяли под свой контроль микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
