Ситуация на поле боя складывается крайне неблагоприятно для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Вы видите, насколько нестабильна ситуация на данный момент для Украины. Она сохраняется… Для Владимира Зеленского… сейчас выглядит не очень хорошо», — сказал он, комментируя вопрос о перспективах Киева в возможном мирном процессе.
Ваннер подчеркнул, что неопределенность и нарастающее напряжение осложняют любые переговорные инициативы для украинской стороны.
Ранее Telegraph сообщил, что глава киевского режима рискует столкнуться с тройной угрозой: катастрофическое положение ВСУ, коррупционный скандал и напряженные отношения с президентом США Дональдом Трампом.
В Европе отмечают, что из-за коррупционного скандала Зеленский оказался в безвыходном положении. У украинского правительства исчерпаны финансовые ресурсы, а европейские лидеры не могут его финансово поддерживать.