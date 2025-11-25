Боец ВС РФ прикрыл раненых от удара вражеского дрона в зоне СВО своим телом

Минобороны России рассказало об отважном поступке гвардии рядового Альберта Шамсутдинова, который во время выполнения боевой задачи прикрыл собой раненых сослуживцев при атаке беспилотников. Информация была обнародована 25 ноября.
По данным ведомства, военнослужащий доставил боеприпасы на позиции, находящиеся у линии боевого соприкосновения. Затем, действуя в составе группы, он приступил к эвакуации раненых бойцов. Спустя некоторое время подразделение оказалось под ударом вражеских БПЛА.
Как выяснилось, Шамсутдинов сумел сбить один из дронов из личного оружия. В это же время другой FPV-аппарат упал рядом и сдетонировал вблизи российских военнослужащих. В момент взрыва гвардии рядовой прикрыл собой раненых и отбросил их на безопасное расстояние.
По имеющимся данным, сам боец получил осколочное ранение, но сумел оказать себе первую помощь и вывести группу к точке сбора.
