Система EES заработала на еще двух КПП между Молдовой и Румынией

Новая система въезда и выезда через границы ЕС заработана на двух погранпереходах на юге Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Два пункта погранперехода между Молдовой и Румынией на юге республики подключились к работе новой системы въезда и выезда через границы Евросоюза Entry Exit System (EES).

Речь идет о пунктах пропуска Джурджулешты — Галац и Кагул — Оанча. Теперь на этих КПП данные граждан стран, не входящих в ЕС, будут фиксироваться в электронном виде, заменяя ручные штампы в паспортах.

Как сообщили в Пограничной полиции, на данном этапе внедрение системы не предполагает сбора биометрических данных, таких как изображения лица или отпечатки пальцев. При этом в течение переходного периода, который продлится примерно шесть месяцев, проставление штампов будет продолжаться параллельно с автоматизированной регистрацией.

EES распространяется на граждан стран, не входящих в ЕС, которые краткосрочно находятся в Европейском союзе. При каждом пересечении границы система будет регистрировать место и дату пересечения границы и автоматически рассчитывать допустимую продолжительность пребывания. При первом въезде данные фиксируются, а при последующих проверках система работает автоматически, сокращая время ожидания на границе.

Согласно решениям, принятым на европейском уровне, внедрение EES будет постепенным: первоначально система была введена на пункте пропуска Костешты -Стынка с 12 октября этого года. Постепенно система EES будет внедрена на всех пунктах пропуска через границу.

