Система EES заработала на еще двух КПП между Молдовой и Румынией

EES распространяется на граждан стран, не входящих в ЕС, которые краткосрочно находятся в Европейском союзе. При каждом пересечении границы система будет регистрировать место и дату пересечения границы и автоматически рассчитывать допустимую продолжительность пребывания. При первом въезде данные фиксируются, а при последующих проверках система работает автоматически, сокращая время ожидания на границе.