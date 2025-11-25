Работу судей в Узбекистане будут оценивать с помощью ИИ — указ

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Узбекистане при оценке эффективности деятельности судей начнут использовать искусственный интеллект. Это определено в соответствующем указе главы государства.
Также им предусмотрены:
интеграция Межведомственной интеграционной платформы «Цифровое правительство» с информационной системой Совета для устранения избыточного документооборота;
совершенствование электронной программы, содействующей оценке профессионализма судьи на основе психологического портрета кандидатов на судейские должности и судей;
внедрение цифровых технологий в процессы проведения закрытого голосования и принятия решений на заседаниях Совета.
Документ, принятый в рамках задач, обозначенных в Стратегии «Узбекистан — 2030», направлен на:
коренное повышение роли органов судейского сообщества в стране;
укомплектование судебных органов квалифицированными кадрами на основе открытых и прозрачных процедур;
эффективное обеспечение права населения на судебную защиту;
усиление гарантий судебной независимости.
Речь идет о внедрении принципов судейского самоуправления, четком определении ответственности органов судейского сообщества и доведении доли женщин-судей минимум до 30%.
В законодательство внедрят принцип несменяемости судьи. Он предусматривает отмену порядка повторного назначения на десятилетний срок и установление пятилетнего первоначального периода работы судьи, с последующим бессрочным периодом.
Кандидатов на должности председателя и зампредседателя межрайонных, районных и городских судов будут выбирать путем открытого конкурса на основе конкретных критериев.
Кандидатов на должность судей Совета, работающих на постоянной основе, будут рекомендовать квалификационные коллегии. При этом на эти должности смогут выдвигаться судьи с не менее чем семилетним стажем.
Кандидатов в состав членов Совета, работающих на общественных началах, будут рекомендовать научные и высшие образовательными организациями в сфере права, а также институты гражданского общества.
В целях повышения независимости органов судейского сообщества указ отменяет порядок проведения совместного заседания Совета и Высшей квалификационной коллегии судей.
Документ усиливает гарантии независимости судей.
В частности, в Узбекистане пересмотрят нормы ответственности за вынесение несправедливых приговоров, а также установят меры уголовной ответственности за вмешательство в деятельность членов Совета по обеспечению независимости судебной власти.
В республике будут отмечать День судей и работников судов.
Участие женщин в судебной системе расширят. Для них будут ежегодно устанавливать квоты на обучение в Академии правосудия. Кроме того, инициативная группа судей подготовила предложение о создании Ассоциации женщин-судей Узбекистана.