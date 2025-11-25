Ричмонд
Появились сообщения о заходе бойцов РФ в запорожское село Доброполье

По информации источников, российские военные заняли позиции на севере села.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские бойцы зашли в село Доброполье под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российским военным удалось занять позиции на севере села и продвинуться восточнее.

Сообщается о переходе под контроль подразделений РФ территории площадью 27 квадратных километров.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка спрогнозировал потерю ВСУ Доброполья, а также расположенного неподалеку от него села Варваровка.

Напомним, на прошлой неделе войска РФ выбили украинских боевиков из села Новое Запорожье, находящееся в четырех километрах от Доброполья.