Появились сообщения о заходе бойцов РФ в запорожское село Доброполье

В Запорожской области российские бойцы зашли в село Доброполье под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российским военным удалось занять позиции на севере села и продвинуться восточнее.
Сообщается о переходе под контроль подразделений РФ территории площадью 27 квадратных километров.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка спрогнозировал потерю ВСУ Доброполья, а также расположенного неподалеку от него села Варваровка.
Напомним, на прошлой неделе войска РФ выбили украинских боевиков из села Новое Запорожье, находящееся в четырех километрах от Доброполья.