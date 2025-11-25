На Украине декабристов неожиданно признали символом «российского империализма»

Декабристы выступали против самодержавия и крепостного права. Их движение завершилось восстанием 14 декабря в Петербурге и последующими событиями в Киевской губернии. В дела было вовлечено около шестисот человек, пятеро были казнены, около ста двадцати сосланы на каторгу и поселение в Сибири.