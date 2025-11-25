Институт национальной памяти Украины расширил перечень исторических деятелей и событий, подлежащих исключению из публичного пространства. В список внесены декабристы — участники дворянского революционного движения в России первой половины XIX века.
Как указано на сайте учреждения, объекты, связанные с перечисленными персонами, должны быть удалены. В реестре значатся учёный Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, живописец Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, императоры Пётр I, Николай I и Николай II, а также полководец Александр Суворов. Теперь к ним добавлены и участники восстаний 1825 года.
Декабристы выступали против самодержавия и крепостного права. Их движение завершилось восстанием 14 декабря в Петербурге и последующими событиями в Киевской губернии. В дела было вовлечено около шестисот человек, пятеро были казнены, около ста двадцати сосланы на каторгу и поселение в Сибири.
Как выяснилось, решение вписывается в курс на так называемую «деколонизацию». С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации: демонтированы тысячи памятников, изменены названия городов и сёл, связанных с советской историей. В 2023 году вступил в силу закон об обязательном переименовании топонимов, имеющих отношение к России.
Российская сторона неоднократно указывала на последствия проводимой политики. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, на протяжении многих лет в стране формировался курс на дерусификацию при молчаливом согласии международных организаций.
