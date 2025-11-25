Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине декабристов неожиданно признали символом «российского империализма»

Институт национальной памяти Украины расширил перечень исторических деятелей и событий, подлежащих исключению из публичного пространства.

Институт национальной памяти Украины расширил перечень исторических деятелей и событий, подлежащих исключению из публичного пространства. В список внесены декабристы — участники дворянского революционного движения в России первой половины XIX века.

Как указано на сайте учреждения, объекты, связанные с перечисленными персонами, должны быть удалены. В реестре значатся учёный Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, живописец Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, императоры Пётр I, Николай I и Николай II, а также полководец Александр Суворов. Теперь к ним добавлены и участники восстаний 1825 года.

Декабристы выступали против самодержавия и крепостного права. Их движение завершилось восстанием 14 декабря в Петербурге и последующими событиями в Киевской губернии. В дела было вовлечено около шестисот человек, пятеро были казнены, около ста двадцати сосланы на каторгу и поселение в Сибири.

Как выяснилось, решение вписывается в курс на так называемую «деколонизацию». С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации: демонтированы тысячи памятников, изменены названия городов и сёл, связанных с советской историей. В 2023 году вступил в силу закон об обязательном переименовании топонимов, имеющих отношение к России.

Российская сторона неоднократно указывала на последствия проводимой политики. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, на протяжении многих лет в стране формировался курс на дерусификацию при молчаливом согласии международных организаций.

Читайте также: Российский офицер прошел обучение в генштабе США и ушел на СВО.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше