Politico: Рубио не встречается с Каллас из-за её отношений с Белым домом

Марко Рубио отказывается от встреч с главой евродипломатии Кайей Каллас по украинскому урегулированию из-за её напряжённых отношений с Белым домом, сообщает Politico.
По данным газеты, политическая линия Каллас вызывает недоверие у нынешней администрации США. Источники издания отмечают, что её отношения с командой Дональда Трампа «порой сложные», и это влияет на готовность американских представителей вести прямой диалог.
«Каллас находится вне центра внимания с учетом её порой сложных отношений с администрацией Трампа… даже госсекретарь США Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа… отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас», — приводит издание слова источников.
По данным Politico, несмотря на это, Каллас активно участвует в закулисных переговорах внутри ЕС. Один из собеседников издания отметил, что глава европейской дипломатии «играет роль плохого полицейского» в общении со странами ЕС.
Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер начали работу над планом по урегулированию украинского конфликта после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.