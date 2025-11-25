Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Рубио не встречается с Каллас из-за её отношений с Белым домом

Госсекретарь США Марко Рубио избегает двусторонних контактов с Кайей Каллас на фоне её сложных отношений с администрацией Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Марко Рубио отказывается от встреч с главой евродипломатии Кайей Каллас по украинскому урегулированию из-за её напряжённых отношений с Белым домом, сообщает Politico.

По данным газеты, политическая линия Каллас вызывает недоверие у нынешней администрации США. Источники издания отмечают, что её отношения с командой Дональда Трампа «порой сложные», и это влияет на готовность американских представителей вести прямой диалог.

«Каллас находится вне центра внимания с учетом её порой сложных отношений с администрацией Трампа… даже госсекретарь США Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа… отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас», — приводит издание слова источников.

По данным Politico, несмотря на это, Каллас активно участвует в закулисных переговорах внутри ЕС. Один из собеседников издания отметил, что глава европейской дипломатии «играет роль плохого полицейского» в общении со странами ЕС.

Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер начали работу над планом по урегулированию украинского конфликта после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше