Александр Ведерников поздравил народ Монголии с национальным праздником

В приеме также участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель комиссии по Регламенту ЗС Галина Кудрявцева и другие представители правительства региона.
Александр Ведерников в своей речи подчеркнул важность межпарламентского диалога.
— Мы со своей стороны уделяем особое внимание межпарламентскому сотрудничеству с монгольскими коллегами, развиваем парламентскую дипломатию. Важно, чтобы наше взаимодействие было наполнено конкретными делами. Мы намерены и дальше расширять сотрудничество с монгольскими коллегами из Улан-Батора и аймаков. Надеемся на содействие и поддержку Генконсульства в этом вопросе, — сказал Александр Ведерников.
Со своей стороны, Генеральный консул Монголии в Иркутске Батсух Ичинхорлоо отметила, что сотрудничество между Монголией и Иркутской областью имеет давние и прочные корни. Она выразила уверенность в дальнейшем развитии плодотворного диалога и взаимовыгодного партнерства.