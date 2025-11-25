Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Ведерников поздравил народ Монголии с национальным праздником

Председатель Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников принял участие в торжественном приеме, посвященном 101-ой годовщине провозглашения Монголии и 104-ой годовщине установления дипломатических отношений между нашими странами. На мероприятии он поздравил Генерального консула Монголии Батсух Ичинхорлоо от имени регионального парламента.

Источник: ТК Город

В приеме также участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель комиссии по Регламенту ЗС Галина Кудрявцева и другие представители правительства региона.

Александр Ведерников в своей речи подчеркнул важность межпарламентского диалога.

— Мы со своей стороны уделяем особое внимание межпарламентскому сотрудничеству с монгольскими коллегами, развиваем парламентскую дипломатию. Важно, чтобы наше взаимодействие было наполнено конкретными делами. Мы намерены и дальше расширять сотрудничество с монгольскими коллегами из Улан-Батора и аймаков. Надеемся на содействие и поддержку Генконсульства в этом вопросе, — сказал Александр Ведерников.

Со своей стороны, Генеральный консул Монголии в Иркутске Батсух Ичинхорлоо отметила, что сотрудничество между Монголией и Иркутской областью имеет давние и прочные корни. Она выразила уверенность в дальнейшем развитии плодотворного диалога и взаимовыгодного партнерства.