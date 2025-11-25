Ричмонд
Песков: Россия считает американский план субстантивным

Москва считает, что проект президента США Дональда Трампа может стать очень хорошей основой для переговоров, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Американский план урегулирования украинского конфликта может стать основой для переговоров, Россия считает его субстантивным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас единственное, что есть субстантивное, — это американский проект, проект Трампа», — указал представитель Кремля. «Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров, и об этом тоже говорил наш президент [Владимир Путин]», — добавил Песков.

