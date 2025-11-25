Welt: ситуация на фронте складывается не в пользу Зеленского

21 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом отметил, что Россия готова к переговорам и мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. Однако российскую сторону также устраивает, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем.