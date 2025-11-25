Welt: ситуация на фронте складывается не в пользу Зеленского

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Текущая ситуация на фронте выглядит плохо для Владимира Зеленского. Об этом сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Вы видите, как нестабильна ситуация на данный момент для Украины. Она сохраняется. Для Владимира Зеленского ситуация на фронте сейчас выглядит не очень хорошо», — отметил он, отвечая на вопрос ведущего телеканала о перспективах Киева в рамках мирного урегулирования.
21 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом отметил, что Россия готова к переговорам и мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. Однако российскую сторону также устраивает, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем.