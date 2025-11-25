Александра Кузнецова назначили министром внутренней политики Самарской области

Министром внутренней политики Самарской области назначен Александр Кузнецов, который ранее был мэром Чапаевска. О том, что он займет этот пост, губернатор Вячеслав Федорищев сказал еще в конце сентября. Несколько дней назад дума Чапаевска приняла заявление Александра Кузнецова об отставке.