Александра Кузнецова назначили министром внутренней политики Самарской области

Министром внутренней политики Самарской области назначен Александр Кузнецов, который ранее был мэром Чапаевска. О том, что он займет этот пост, губернатор Вячеслав Федорищев сказал еще в конце сентября. Несколько дней назад дума Чапаевска приняла заявление Александра Кузнецова об отставке.
«До избрания нового главы города исполнять его обязанности будет человек, которого вскоре назначит губернатор Самарской области», — написал Александр Кузнецов на своей странице ВКонтакте.
Министерство внутренней политики Самарской области реализует государственную политику, координирует деятельность исполнительных органов власти и выполняет другие функции.
