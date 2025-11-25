Макрон назвал Россию единственной «красной линией» по теме Украины

Эмманюэль Макрон отметил, что в мирном плане по урегулированию конфликта не может быть никаких ограничений на восстановление численности ВСУ. Он также назвал неприемлемым использование российских замороженных активов. Они находятся в Европе, и только Европа может ими распоряжаться, считает французский президент. Кроме того, господин Макрон заявил, что только украинцы могут решить, на какие территориальные уступки они готовы пойти.