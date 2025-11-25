В Башкирии продлили льготы на транспортной налог для участников СВО

Закон освобождает военнослужащих и их семьи от уплаты налога распространяется на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, а также на другие виды самоходного транспорта. Как ранее писал «Башинформ», правом могут воспользоваться ветераны и участники специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, или члены их семей — супруг (супруга), а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать.