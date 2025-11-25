Ричмонд
В Башкирии продлили льготы на транспортной налог для участников СВО

Участников СВО освободят от уплаты транспортного налога за 2025 год, который предстоит уплатить в 2026 году. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрели на 27-ом заседании Госсобрания.

Источник: Башинформ

Закон освобождает военнослужащих и их семьи от уплаты налога распространяется на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, а также на другие виды самоходного транспорта. Как ранее писал «Башинформ», правом могут воспользоваться ветераны и участники специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, или члены их семей — супруг (супруга), а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать.

Льготу утвердили в 2022 году, и она действовала до 2024 года включительно. Сегодняшним решением депутаты продлили ее действие еще на год.