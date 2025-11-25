Что известно о министре армии США Дэниеле Дрисколле

Как Дрисколл оказался в центре внимания
С инициативой включить министра армии Дрисколла в делегацию от США, отправляющуюся на Украину для обсуждения мирного плана Дональда Трампа, выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом 24 ноября сообщил портал Axios, пишут «Ведомости».
Во время визита в Женеву 23 ноября на переговорах с украинцами и представителями Европы Дрисколл был не рядовым членом американской делегации, а ключевой фигурой переговоров совместно с главой Госдепартамента Марко Рубио и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.
Затем несколько иностранных СМИ сообщили, что именно Дрисколлу поручат отправиться в Москву, чтобы представить американский вариант плана по урегулированию украинского конфликта.
24 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Кремль получил от Белого дома предложение о встрече для обсуждения инициатив по Украине. При этом он не уточнил, кто конкретно из администрации президента США прибудет на переговоры.
Источники CBS позже сообщили, что Дрисколл может вновь полететь в Киев в середине декабря.
Что известно о карьере Дрисколла
Министр армии США ранее не принимал участия в решении вопросов международного уровня, связанных с внешнеполитической деятельностью Вашингтона. В администрации Трампа он занимает должность гражданского лица, курирующего сухопутные войска. Дрисколл подчиняется министру обороны и отвечает за бюджет, кадры, имущество и модернизацию подведомственных структур.
Образование министра не связано с дипломатией, он получил дипломы в областях делового администрирования и юриспруденции. Дрисколл более трех лет служил в армии США, в течение девяти месяцев был в командировке в Ираке.
Позже он устроился на стажировку в комитет сената по делам ветеранов, а в 2020 году пытался стать кандидатом от республиканцев на выборах в конгресс от штата Северная Каролина. Его карьера была почти не связана с госслужбой.
СМИ не исключают, что в команду Трампа он попал не благодаря карьерным достижениям, а «по знакомству». Среди его однокурсников по юридической школе был Джей Ди Вэнс, а также и экс-советник Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и Мэт Блюменталь, сын сенатора-демократа Ричарда Блюменталя. Оба дали Дрисколлу лестную характеристику — они описывали его как человека, который «готов слушать, учиться и работать на двухпартийной основе ради американских солдат».
В сенате в январе 2025 года Дрисколл пообещал в случае его утверждения на должность «реанимировать» военно-промышленную базу армии США и заявил, что основной угрозой Штатов является Китай.
21 ноября The Guardian написала, что Дрисколл стал спецпредставителем Трампа. Однако в издании не уточнили, состоялось ли официальное назначение на должность или оно только планируется.
Как Дрисколла оценивают эксперты
Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков в беседе с «Ведомостями» высказал мнение, что Дрисколл не карьерный политик. Эксперт считает, что министр армии зависим от Трампа и Вэнса, а его управленческая деятельность основана на технократических принципах.
«Он будет делать то, что скажет наиболее влиятельный человек в администрации. Смотреть на его реальные взгляды не нужно. Они для него не особо актуальны. Он инструмент воплощения воли президента», — объяснил Новиков.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров обратил внимание, что Дрисколлу поручено не только вести переговоры по разрешению украинского конфликта, но и наладить военно-технологическое партнерство с Киевом. Эксперт полагает, что Белый дом продолжит сотрудничество с украинскими властями в сфере сборки дронов и их приобретения, передают «Ведомости». Он считает, что фактически таким образом Вашингтон сможет продолжить оказывать финансовую поддержку Киеву.
Кочегуров отметил, что сотрудничество Штатов с Украиной можно оценивать двояко. С одной стороны, планы о совместном производстве БПЛА не могут способствовать переговорам, но с другой — это может рассматриваться как дополнительные гарантии безопасности для украинских властей, что способно склонить их к принятию плана Трампа.