Что известно о министре армии США Дэниеле Дрисколле

СМИ не исключают, что в команду Трампа он попал не благодаря карьерным достижениям, а «по знакомству». Среди его однокурсников по юридической школе был Джей Ди Вэнс, а также и экс-советник Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и Мэт Блюменталь, сын сенатора-демократа Ричарда Блюменталя. Оба дали Дрисколлу лестную характеристику — они описывали его как человека, который «готов слушать, учиться и работать на двухпартийной основе ради американских солдат».