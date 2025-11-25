Yle раскрыло подробности строительства Финляндией забора на границе

Погранохрана Финляндии ранее сообщила, что высоту забора, строящегося на границе, увеличат до 4,5 метров, а само ограждение станет плотнее. В основном забор будет построен на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Ожидается, что основная часть ограждения будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году.