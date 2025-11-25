В Москве экс-депутату омского Заксобрания Калинину сократили срок на полгода

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции пересмотрел приговор бывшему депутату Законодательного Собрания Омской области Сергею Калинину, смягчив его наказание. Вместо первоначальных 16 лет Калинину назначили 15,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 980 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год и 9 месяцев.
По информации пресс-службы Пятого апелляционного суда, решение может быть обжаловано в Верховном суде РФ.
Напомним, что в июле 2022 года Московский городской суд вынес приговор Сергею Калинину и его соучастникам по делу «Омскгоргаза», признав их виновными в мошенничестве и создании преступного сообщества. В результате экс-депутат и его подельники были приговорены к реальным срокам заключения.
