В Москве экс-депутату омского Заксобрания Калинину сократили срок на полгода

Апелляционный суд уменьшил срок наказания для Калинина с 16 до 15,5 лет лишения свободы.

Источник: Om1 Омск

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции пересмотрел приговор бывшему депутату Законодательного Собрания Омской области Сергею Калинину, смягчив его наказание. Вместо первоначальных 16 лет Калинину назначили 15,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 980 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год и 9 месяцев.

По информации пресс-службы Пятого апелляционного суда, решение может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

Напомним, что в июле 2022 года Московский городской суд вынес приговор Сергею Калинину и его соучастникам по делу «Омскгоргаза», признав их виновными в мошенничестве и создании преступного сообщества. В результате экс-депутат и его подельники были приговорены к реальным срокам заключения.

