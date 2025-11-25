Депутаты поддержали повышение налога трудовых мигрантов в Башкирии

Как ранее писал «Башинформ», при расчете коэффициента учитывался уровень зарплат в отраслях, где труд мигрантов используется наиболее широко. В основном строительство и сельское хозяйство. Средняя зарплата в отраслях в январе — июле составила 68,4 тысячи и 52,9 тысячи рублей. Коэффициент учитывает прогнозируемый рост зарплат и рассчитан так, чтобы налоговая нагрузка на мигрантов была сопоставима с размером НДФЛ, который будут уплачивать в следующем году работники предприятий строительной отрасли и аграрного сектора.