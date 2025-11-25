Безопасность должна быть единой и неделимой, заявил глава МИД Белоруссии

«В то время как Европа выбирает курс на милитаризацию, закрытие границ и политику санкций, мы вместе с российскими коллегами выстраиваем принципиально новую, иную модель архитектуры безопасности, основанную на взаимном доверии и союзнических обязательствах. В этом контексте важна наша совместная работа по укреплению доверия и созданию устойчивой архитектуры безопасности на нашем общем евразийском пространстве. Наша принципиальная позиция остается неизменной — безопасность должна быть единой и неделимой для всех», — сказал Рыженков.