Безопасность должна быть единой и неделимой, заявил глава МИД Белоруссии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Принципиальная позиция Белоруссии и России остается неизменной — безопасность должна быть единой и неделимой для всех, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков на открытии совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

«В то время как Европа выбирает курс на милитаризацию, закрытие границ и политику санкций, мы вместе с российскими коллегами выстраиваем принципиально новую, иную модель архитектуры безопасности, основанную на взаимном доверии и союзнических обязательствах. В этом контексте важна наша совместная работа по укреплению доверия и созданию устойчивой архитектуры безопасности на нашем общем евразийском пространстве. Наша принципиальная позиция остается неизменной — безопасность должна быть единой и неделимой для всех», — сказал Рыженков.

По его словам, этому была посвящена третья Минская международная конференция по евразийской безопасности. Рыженков еще раз выразил признательность российской стороне и лично главе МИД России Сергею Лаврову за содержательное участие в конференции и наполнение ее интересными идеями и смыслами.

