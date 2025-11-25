Четверых нелегальных мигрантов выдворят из России после рейда в Новосибирске

В Железнодорожном районе Новосибирска состоялся масштабный межведомственный рейд, направленный на пресечение незаконной миграции. Мероприятие провели сотрудники Отдела полиции № 2 «Железнодорожный» при поддержке регионального Управления Росгвардии. Объектом проверки стало одно из заведений общепита района.
В ходе рейда правоохранители задержали и доставили в отдел полиции для установления личности 19 человек, работавших в данном заведении. В результате проведённых проверок было установлено, что четверо из задержанных находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства.
«В отношении них составлены административные протоколы по ч.1.1. ст. 18.8 КоАП РФ. Нарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан Главного управления для последующего выдворения за пределы Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
