В Акорде прошла встреча Президента Туркменистана

В Акорде состоялась церемония встречи Президента Туркменистана, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В Акорде прошла официальная церемония встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Торжественное мероприятие подчеркнуло высокий уровень отношений между двумя странами и значимость визита для двустороннего сотрудничества.

Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану 24 ноября. В международном аэропорту столицы его лично встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После официального приветствия лидеры направились в резиденцию Акорда для участия в церемонии встречи.

В ходе протокольных мероприятий начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств, после чего прозвучали государственные гимны двух стран.

В рамках государственного визита запланированы переговоры на высшем уровне. Лидеры Казахстана и Туркменистана намерены обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки, а также перспективы укрепления стратегического партнерства. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономических связей, транспортно-логистического взаимодействия и сотрудничеству в энергетической сфере.

Государственный визит Президента Туркменистана в Казахстан призван дать новый импульс развитию отношений между двумя государствами, которые традиционно связывают добрососедство, общая история и взаимный интерес к укреплению региональной стабильности.