В Акорде прошла встреча Президента Туркменистана

В рамках государственного визита запланированы переговоры на высшем уровне. Лидеры Казахстана и Туркменистана намерены обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки, а также перспективы укрепления стратегического партнерства. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономических связей, транспортно-логистического взаимодействия и сотрудничеству в энергетической сфере.