Президиум Верховного суда сократили с 13 до 11 судей

Как сообщил докладывавший по этому вопросу зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, президиум Верховного суда состоял из 13 судей в составе председателя суда, его заместителей и судей был установлен законом РСФСР в 1981 и с тех пор не изменялся. При этом после принятия закона о Верховном суде Российской Федерации в 2014 году на протяжении более 10 лет фактический состав членов президиума составлял 10 человек в лице председателя, семи его заместителей и двух судей Верховного суда. Однако кворум по-прежнему считался от установленных регламентом 13 судей и составлял семь судей президиума.