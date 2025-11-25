Ричмонд
У жителей Молдовы будут отбирать румынские паспорта: В соседней стране проходят обыски по делу о незаконных случаях принятия гражданства Румынии

В Румынии проходят обыски по делу о поддельных картах резидентства для граждан Республики Молдова.

Источник: Комсомольская правда

В Румынии проходят обыски по делу о фиктивной регистрации местожительства для граждан Республики Молдова.

Проводится 15 обысков в коммуне Думбрэвень округа Сучава, в том числе в мэрии и в Государственной службе учета населения, а также по месту жительства мэра и других государственных служащих.

Еще два обыска проходят в Бухаресте, в районах 1 и 3.

Диаспора не дождалась угощений на Рождественский стол: В Германии изъяты и уничтожены посылки из Молдовы с сырым мясом, сыром и яйцами.

Таможенная проверка, проведённая на трассе А44 в районе Бад-Вюнненберга, стала серьёзным открытием для немецких властей (далее…).

Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали.

Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение (далее…).

Будь сегодня партия ПАС в оппозиции, многие ее члены были бы уже за решеткой: «У правящего в Молдове режима везде двойные стандарты, но это устраивает еврочиновников, потому что сегодня главным, определяющим является геполитический фактор».

Бывший министр экономики Александр Муравский считает, что ситуация в стране начнет меняться радикальным образом после окончания военных действий на Украине (далее…).