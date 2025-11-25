Ричмонд
Бомбардировщик США совершил новый полет у побережья Венесуэлы

Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress вновь совершил полет вдоль венесуэльского побережья в акватории Карибского моря, сообщает издание Air And Space Forces Magazine.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Взлетев американской базы Майнот, самолет приблизился к берегу Венесуэлы возле Каракаса. При этом его сопровождала авиагруппа в составе двух истребителей F/A-18 Super Hornet и тактического самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye. Отмечается, что группа сопровождения стартовала с борта авианосца USS Gerald Ford в Карибском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское военное издание.

С октября США активизировали полеты своих стратегических бомбардировщиков B-52H и B-1B в воздушном пространстве у берегов Венесуэлы. По мнению издания, эти полеты являются частью кампании по оказанию давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, чтобы принудить его уйти в отставку.

Как сообщал CNN со ссылкой на источники, Дональд Трамп верит в возможность сместить с поста Мадуро, не применяя военную силу. Американский чиновник подтвердил изданию, что президент США рассчитывает, что «давления будет достаточно, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку без прямых военных действий».

