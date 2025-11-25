Бомбардировщик США совершил новый полет у побережья Венесуэлы

Взлетев американской базы Майнот, самолет приблизился к берегу Венесуэлы возле Каракаса. При этом его сопровождала авиагруппа в составе двух истребителей F/A-18 Super Hornet и тактического самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye. Отмечается, что группа сопровождения стартовала с борта авианосца USS Gerald Ford в Карибском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское военное издание.