Бомбардировщик США совершил новый полет у побережья Венесуэлы

Взлетев американской базы Майнот, самолет приблизился к берегу Венесуэлы возле Каракаса. При этом его сопровождала авиагруппа в составе двух истребителей F/A-18 Super Hornet и тактического самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye. Отмечается, что группа сопровождения стартовала с борта авианосца USS Gerald Ford в Карибском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское военное издание.
С октября США активизировали полеты своих стратегических бомбардировщиков B-52H и B-1B в воздушном пространстве у берегов Венесуэлы. По мнению издания, эти полеты являются частью кампании по оказанию давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, чтобы принудить его уйти в отставку.
Как сообщал CNN со ссылкой на источники, Дональд Трамп верит в возможность сместить с поста Мадуро, не применяя военную силу. Американский чиновник подтвердил изданию, что президент США рассчитывает, что «давления будет достаточно, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку без прямых военных действий».