В Башкирии назначили новых мировых судей

«Все кандидаты успешно прошли проверку, получили положительные рекомендации от коллегии судей. Верховный суд Республики Башкортостан поддерживает всех этих кандидатов», — сказал Явдат Идрисов, представляя их.
Так, впервые на трехлетний срок полномочий избраны Дим Искандаров на должность мирового судьи судебного участка № 2 по Орджоникидзевскому району Уфы, Альфия Мингажева на должность мирового судьи судебного участка № 1 по Учалинскому району и городу Учалы.
Без ограничения срока полномочий мировым судьей в Кумертау стал Артем Баглай, в Альшеевском районе — Ляйсан Зарипова, в Миякинском районе — Лилия Кужина, в Зианчуринском районе — Альбина Романова, в Нефтекамске — Ирина Сидорова. Федеральный судья в отставке Ильдар Нугаев привлечен к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 3 по Ленинскому району Уфы.
