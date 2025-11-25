Ричмонд
В Башкирии назначили новых мировых судей

На 27-м заседании Госсобрания республики депутаты утвердили мировых судей. Их кандидатуры представил зампредседателя Верховного суда РБ Явдат Идрисов.

Источник: Башинформ

«Все кандидаты успешно прошли проверку, получили положительные рекомендации от коллегии судей. Верховный суд Республики Башкортостан поддерживает всех этих кандидатов», — сказал Явдат Идрисов, представляя их.

Так, впервые на трехлетний срок полномочий избраны Дим Искандаров на должность мирового судьи судебного участка № 2 по Орджоникидзевскому району Уфы, Альфия Мингажева на должность мирового судьи судебного участка № 1 по Учалинскому району и городу Учалы.

Без ограничения срока полномочий мировым судьей в Кумертау стал Артем Баглай, в Альшеевском районе — Ляйсан Зарипова, в Миякинском районе — Лилия Кужина, в Зианчуринском районе — Альбина Романова, в Нефтекамске — Ирина Сидорова. Федеральный судья в отставке Ильдар Нугаев привлечен к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 3 по Ленинскому району Уфы.

Ранее «Башинформ» писал о том, что президент России Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии.