В Башкирии назначили новых мировых судей

Без ограничения срока полномочий мировым судьей в Кумертау стал Артем Баглай, в Альшеевском районе — Ляйсан Зарипова, в Миякинском районе — Лилия Кужина, в Зианчуринском районе — Альбина Романова, в Нефтекамске — Ирина Сидорова. Федеральный судья в отставке Ильдар Нугаев привлечен к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 3 по Ленинскому району Уфы.