«Если начнет конфликтовать — это беда». Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом в будущем, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, на заседании президиума Всебелорусского народного собрания 25 ноября белорусский лидер заявил, что следует выработать постоянный стиль работы президиума. При этом он заметил, что делается это не одномоментно.
— Надо вырабатывать (это не делается днями, неделями, может, потребуются целые годы) сам стиль работы и нашего президиума, и Всебелорусского народного собрания навсегда, — потребовал глава Беларуси.
При этом Александр Лукашенко указал на опасность возникновения в будущем конфликтов ВНС и президента страны. Он назвал это самым опасным для власти, добавив, что такую вероятность подмечают специалисты.
— Если Всебелорусское народное собрание (не сегодня, конечно, потом, с другим президентом) начнет конфликтовать. Это беда, — предостерег белорусский президент.
А резюмируя, указал, что никакого конфликта между президентом и ВНС быть не должно.