МИД: Беларусь откроет генконсульство в Воронеже к концу этого года

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Беларусь откроет генеральное консульство в Воронеже до конца 2025 года, об этом сообщил глава МИД Беларуси Максим Рыженков на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России в Москве.

Источник: Sputnik.by

Рыженков подчеркнул значимость поддержки в расширении белорусского дипломатического присутствия в российских регионах.

«До конца года планируем также открыть отделение в городе Воронеже. Каждое такое загранучреждение — это, образно говоря, дипломатия шаговой доступности, которая нужна и бизнесу, и простым гражданам», — заявил глава МИД.

Он напомнил, что в 2023—2025 годах шесть отделений посольства в России были преобразованы в генеральные консульства. В этом году уже начали работу генконсульства во Владивостоке, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Ранее начали работать генконсульства в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Ответные шаги России

Процесс носит двусторонний характер: запланировано открытие отделений российского посольства в Витебске, Гомеле и Могилеве.

«Все эти усилия и дипломатические, и экономические в конечном счете работают на главное — на благополучие простых людей», — сказал министр.

Рыженков напомнил, что граждане Беларуси и России уже пользуются равными правами в сфере образования, соцобеспечения, трудоустройства и выбора места проживания. Однако работа по расширению равных возможностей продолжается.

«Мы не останавливаемся на достигнутом. Вступивший в октябре в силу протокол рабочей группы по вопросам обеспечения равных прав граждан расширил политические права наших сограждан, дав им возможность участвовать в местных выборах», — добавил он.

Ежегодные совместные коллегии МИД Беларуси и России проходят поочередно в Москве и Минске. Представители внешнеполитических ведомств двух стран рассматривают широкий спектр тем, включая вопросы двусторонней повестки и сотрудничество на площадках различных интеграционных объединений и международных организаций.