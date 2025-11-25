МИД: Беларусь откроет генконсульство в Воронеже к концу этого года

Рыженков подчеркнул значимость поддержки в расширении белорусского дипломатического присутствия в российских регионах.
«До конца года планируем также открыть отделение в городе Воронеже. Каждое такое загранучреждение — это, образно говоря, дипломатия шаговой доступности, которая нужна и бизнесу, и простым гражданам», — заявил глава МИД.
Он напомнил, что в 2023—2025 годах шесть отделений посольства в России были преобразованы в генеральные консульства. В этом году уже начали работу генконсульства во Владивостоке, Калининграде и Нижнем Новгороде.
Ранее начали работать генконсульства в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Ответные шаги России
Процесс носит двусторонний характер: запланировано открытие отделений российского посольства в Витебске, Гомеле и Могилеве.
«Все эти усилия и дипломатические, и экономические в конечном счете работают на главное — на благополучие простых людей», — сказал министр.
Рыженков напомнил, что граждане Беларуси и России уже пользуются равными правами в сфере образования, соцобеспечения, трудоустройства и выбора места проживания. Однако работа по расширению равных возможностей продолжается.
«Мы не останавливаемся на достигнутом. Вступивший в октябре в силу протокол рабочей группы по вопросам обеспечения равных прав граждан расширил политические права наших сограждан, дав им возможность участвовать в местных выборах», — добавил он.
Ежегодные совместные коллегии МИД Беларуси и России проходят поочередно в Москве и Минске. Представители внешнеполитических ведомств двух стран рассматривают широкий спектр тем, включая вопросы двусторонней повестки и сотрудничество на площадках различных интеграционных объединений и международных организаций.