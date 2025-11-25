СМИ: Макрон исключил отправку «французской молодежи» на Украину

Несколько дней назад Фабьен Мандон, новый начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции, сделал неоднозначное заявление: Франция должна «смириться с потерей своих детей» в случае конфликта. Мандон допустил возможность столкновения с Россией через три-четыре года.
Во вторник Макрон затронул эту тему в интервью телеканалу RTL, заявив, что слова Мандона «были искажены», сообщает канал BFMTV.
Необходимо немедленно исключить любую сомнительную идею, которая могла бы означать, что мы собираемся отправить нашу молодежь на Украину.
Он подчеркнул, что реформа национальной военной службы направлена на усиление взаимодействия между государством и армией, а не на вовлечение Франции в украинский конфликт. Издание напоминает, что обязательный призыв был отменен во Франции в конце 1990-х при президенте Жаке Шираке.
Кроме того, на саммите в Анголе Макрон сказал, что в рамках разработки мирного плана по Украине обсуждается идея «второй линии обороны», которая будет состоять из войск стран, входящих в «коалицию желающих», говорится в другой статье.
Он уточнил, что уже «около 20 стран» заявили о готовности «обеспечивать безопасность Украины в воздухе, на суше и на море» и сейчас пытаются сформировать «авиационную перестраховочную группу», которая совместно с ВВС Украины будет проводить операции по защите ее воздушного пространства.