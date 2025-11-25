Глава МИД Рыженков высказался о западных санкциях против Беларуси и России

Рыженков уточнил, что по итогам первого полугодия 2025 года Беларусь уверенно занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров России после Китая, Индии, Турции. Они добавил, что если сравнить указанные страны с Беларусью, то очевидным является такой большой успех, который есть в двустороннем сотрудничестве.