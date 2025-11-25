Глава МИД Рыженков высказался о западных санкциях против Беларуси и России

Министр иностранных дел Максим Рыженков высказался о западных санкциях против Беларуси и России. Подробности пишет БелТА.
— Что касается экономического трека: несмотря на непрекращающееся санкционное давление, нам удалось достигнуть впечатляющих результатов в наших торгово-экономических отношениях, — заявил глава МИД Беларуси.
Рыженков уточнил, что по итогам первого полугодия 2025 года Беларусь уверенно занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров России после Китая, Индии, Турции. Они добавил, что если сравнить указанные страны с Беларусью, то очевидным является такой большой успех, который есть в двустороннем сотрудничестве.
Глава МИД особое внимание обратил на региональное сотрудничество. По словам Максима Рыженкова, личная вовлеченность президента Беларуси задает высокий стандарт взаимодействия. Он заметил, что только за 2025 год состоялось 18 встреч Александра Лукашенко с руководителями ключевых субъектов России от Калининграда до Хабаровска.