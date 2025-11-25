ABC: из мирного плана США исключили пункты о численности ВСУ и амнистии

План администрации Дональда Трампа сократили после переговоров США и Украины в Женеве, а также консультаций с европейскими странами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что российские власти не видели обновленную версию плана. По данным СМИ, сегодня в Абу-Даби министр армии США Дэн Дрисколл встречается с российскими представителями. Кремль информацию не подтвердил, но и не опроверг.