Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: из мирного плана США исключили пункты о численности ВСУ и амнистии

В новой версии мирного плана США по российско-украинскому конфликту исключили пункты об ограничении численности Вооруженных сил Украины и амнистии участников конфликта. Об этом пишет ABC News со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Reuters

Как сообщала Politico, в сокращенном с 28 до 19 пунктов мирном плане также нет требования о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России». В целом территориальные вопросы из документа исключили, писала газета. Источники Bloomberg рассказали, что российские чиновники назвали новую версию плана «провальной».

План администрации Дональда Трампа сократили после переговоров США и Украины в Женеве, а также консультаций с европейскими странами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что российские власти не видели обновленную версию плана. По данным СМИ, сегодня в Абу-Даби министр армии США Дэн Дрисколл встречается с российскими представителями. Кремль информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше