Лавров: Россия ожидает от США согласованнную с ЕС и Киевом версию мирного плана

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.
«У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами», — отметил Лавров.
Ранее Politico со ссылкой на источники передавало, что план по урегулированию на Украине, насчитывающий 19 пунктов, представит российским чиновникам в Абу-Даби министр армии США Дэниел Дрисколл.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше