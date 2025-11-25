Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россия ожидает от США согласованнную с ЕС и Киевом версию мирного плана

Москва ожидает от Вашингтона промежуточную согласованную с Европой и Киевом версию плана США по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

«У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами», — отметил Лавров.

Ранее Politico со ссылкой на источники передавало, что план по урегулированию на Украине, насчитывающий 19 пунктов, представит российским чиновникам в Абу-Даби министр армии США Дэниел Дрисколл.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше