Зеленский обратился к Западу со срочным призывом после российских ударов

Зеленский потребовал не прекращать поддержку Украины после российских ударов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский после российских авиаударов обратился к западным странам с призывом не прекращать поддерживать Украину.

«Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас — чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии», — утверждает он в своем Telegram-канале.

Минобороны сообщило во вторник, что российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

На днях газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США посылают Украине сигналы о прекращении военной поддержки в случае отказа от продвигаемого Вашингтоном мирного плана.