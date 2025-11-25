Никитин анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Нижегородской области

В связи с экономической ситуацией в стране необходимо вводить новые меры поддержки предприятий, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии.
По его словам, курс рубля сильно ограничивает собственные источники экспортеров, а высокие ставки по кредитам ограничивают прибыль. В итоге это сказывается и на бюджете. В частности, падение по налогу на прибыль может составить до 45%.
«Нам нужно предпринимать меры, связанные с поддержкой отраслей, как в ковид», — сообщил губернатор.
Среди стратегических вопросов глава региона назвал демографическую проблему.
«Мы должна понимать, где окажемся через 30−50 лет», — подчеркнул Глеб Никитин.