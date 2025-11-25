Ричмонд
Никитин анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Нижегородской области

Падение по налогу на прибыль может составить до 45%

В связи с экономической ситуацией в стране необходимо вводить новые меры поддержки предприятий, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии.

По его словам, курс рубля сильно ограничивает собственные источники экспортеров, а высокие ставки по кредитам ограничивают прибыль. В итоге это сказывается и на бюджете. В частности, падение по налогу на прибыль может составить до 45%.

«Нам нужно предпринимать меры, связанные с поддержкой отраслей, как в ковид», — сообщил губернатор.

Среди стратегических вопросов глава региона назвал демографическую проблему.

«Мы должна понимать, где окажемся через 30−50 лет», — подчеркнул Глеб Никитин.