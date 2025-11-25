CNN: Трамп рассчитывает добиться отставки Мадуро без боевых действий

Как напоминает издание, американские военные сосредоточили в регионе Карибского бассейна более десятка военных кораблей и 15 000 военнослужащих в рамках операции «Южное копье». В ходе американских ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев уже погибли несколько десятков человек.
Высокопоставленные чиновники проинформировали Трампа о ряде вариантов действий внутри Венесуэлы, включая удары по военным и правительственным объектам, а также рейды сил специального назначения.
В минувший четверг США провели крупнейшую военную демонстрацию вблизи Венесуэлы: как минимум шесть американских самолетов, включая сверхзвуковой истребитель F/A-18E, стратегический бомбардировщик B-52 и самолет-разведчик, несколько часов кружили у берегов Венесуэлы. А в минувшие выходные несколько международных авиакомпаний отменили рейсы в страну, после того как Федеральное авиационное управление США предупредило о «потенциально опасной ситуации» при выполнении полетов над Венесуэлой.
На прошлой неделе Трамп выразил «некоторую открытость» к дипломатическому урегулированию созданного им же конфликта, заявив, что готов «поговорить» с Мадуро. По данным CNN, венесуэльский лидер и его соратники связались с Белым домом по ряду различных каналов и сейчас ведутся дискуссии о том, как могут выглядеть контакты на высоком уровне. Один из вариантов, который был представлен Трампу, заключается в проведении прямых переговоров между ним и Мадуро, но окончательное решение пока не принято, указывает издание.
Согласно опросу CBS News / YouGov, опубликованному в воскресенье, 70% американцев выступают против военных действий США в Венесуэле, а 76% респондентов заявили, что Белый дом недостаточно четко объяснил свою позицию в отношении военных действий.