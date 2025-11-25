CNN: Трамп рассчитывает добиться отставки Мадуро без боевых действий

На прошлой неделе Трамп выразил «некоторую открытость» к дипломатическому урегулированию созданного им же конфликта, заявив, что готов «поговорить» с Мадуро. По данным CNN, венесуэльский лидер и его соратники связались с Белым домом по ряду различных каналов и сейчас ведутся дискуссии о том, как могут выглядеть контакты на высоком уровне. Один из вариантов, который был представлен Трампу, заключается в проведении прямых переговоров между ним и Мадуро, но окончательное решение пока не принято, указывает издание.