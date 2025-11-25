МИД Молдовы заявил о вызове посла России в связи с обнаружением дронов

Минобороны Румынии также проинформировало о дронах, но сообщило только о двух случаях проникновения беспилотных аппаратов в воздушное пространство страны во вторник утром на дунайском участке границы с Украиной и о вылете четырех истребителей Eurofighter Typhoon и F-16 для наблюдения за обстановкой. По данным ведомства, сначала некий объект пересек границу со стороны украинского города Вилково и прошел над районом населенного пункта Килия Веке. Позже радары выявили второе проникновение — в районе уезда Галац.