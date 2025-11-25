МИД Молдовы заявил о вызове посла России в связи с обнаружением дронов

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Посол России в Молдове Олег Озеров вызван в среду в Министерство иностранных дел РМ в связи с нарушением якобы российскими дронами воздушного пространства республики, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Молдовы «решительно осудили серьезное нарушение воздушного пространства Республики Молдова несколькими дронами, включая падение одного из них в населенном пункте Кухурешты-де-Жос Флорештского района, что представляет серьезную угрозу безопасности граждан».
Олег Озеров будет вызван в министерство в среду днем «для предоставления объяснений по поводу этих недопустимых действий».
В МИД заявили, что республика «остается приверженной поддержанию мира и стабильности в регионе».
Ранее молдавское Министерство обороны сообщило о шести беспилотниках, «пересекших пространство страны в ночь с понедельника на вторник». Один из них упал на крышу дома в селе Кухурешты-де-Жос Флорештского района, однако никаких повреждений кровля не получила.
Минобороны Румынии также проинформировало о дронах, но сообщило только о двух случаях проникновения беспилотных аппаратов в воздушное пространство страны во вторник утром на дунайском участке границы с Украиной и о вылете четырех истребителей Eurofighter Typhoon и F-16 для наблюдения за обстановкой. По данным ведомства, сначала некий объект пересек границу со стороны украинского города Вилково и прошел над районом населенного пункта Килия Веке. Позже радары выявили второе проникновение — в районе уезда Галац.