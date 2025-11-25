Ричмонд
Радий Хабиров объявил, что уедет в Москву

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал свою очередную командировку в Москву.

Источник: Башинформ

Об этом Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании республиканского правительства.

«Не теряйте меня, опять буду в Москве до четверга. 27 ноября у нас подведение итогов с министерством спорта, меня просили там быть. Посмотрим, что у нас там происходит. Ну и в целом достаточно большой объем работы. Поэтому такая активная у нас получается предновогодняя пора. Все дела надо завершать», — сказал руководитель республики.

Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия претендует на Национальную спортивную премию в трех номинациях. Речь идет о номинации «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации». Центр адаптивного спорта РБ претендует на премию в номинации «Надежда России: лучшая организация адаптивного спорта». Уфимская спортшкола олимпийского резерва по фехтованию борется за звание лучшей спортивной школы страны. Итоги Национальной спортивной премии подведут 27 ноября.