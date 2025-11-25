Ричмонд
В России объяснили, почему Рубио отказался встречаться с Каллас

Белый дом демонстрирует пренебрежительное отношение к политическим деятелям Евросоюза и Европарламента. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Парламентарий обратил внимание, что представители администрации президента США регулярно игнорируют встречи с представителями ЕС, включая главу евродипломатии Кайю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

«Я так понимаю, что в Овальном кабинете не очень уважают политическое руководство Евросоюза и Европарламента и не особо считаются с их мнением. Я уверен, что Трамп продолжит придерживаться такой политики в будущем», — отметил Чепа.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио отказался от встречи с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. Как сообщало Politico, причиной стали ее напряженные отношения с Белым домом. Издание указывает, что политическая позиция Каллас не вызывает доверия у администрации США. Контакты Каллас с командой американского лидера Дональда Трампа характеризуются источниками как «порой сложные», что препятствует налаживанию эффективного диалога.

