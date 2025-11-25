В России объяснили, почему Рубио отказался встречаться с Каллас

Парламентарий обратил внимание, что представители администрации президента США регулярно игнорируют встречи с представителями ЕС, включая главу евродипломатии Кайю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио отказался от встречи с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. Как сообщало Politico, причиной стали ее напряженные отношения с Белым домом. Издание указывает, что политическая позиция Каллас не вызывает доверия у администрации США. Контакты Каллас с командой американского лидера Дональда Трампа характеризуются источниками как «порой сложные», что препятствует налаживанию эффективного диалога.