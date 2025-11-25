Ричмонд
Глава МИД Беларуси сказал, как можно урегулировать украинский конфликт

МИД Беларуси сказал, в каком случае возможно урегулировать украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал, как можно урегулировать украинский конфликт. Подробности передает БелТА.

Глава МИД акцентировал внимание на том, что белорусская сторона приветствует и поддерживает усилия России, которые направлены на урегулирование украинского кризиса, а также на выход на мирное соглашение.

— Разделяем позицию Российской Федерации, что окончательно устойчивое урегулирование этого конфликта возможно только через полное и необратимое устранение его причин, — заявил Максим Рыженков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что «тягомотина» с Украиной закончится в ближайшее время.

Тем временем глава МИД Максим Рыженков высказался о западных санкциях против Беларуси и России.

Кроме того, ТАСС сообщил, что премьер Литвы заявила про обсуждение повторного закрытия границы с Беларусью.

