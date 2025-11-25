Глава МИД Беларуси сказал, как можно урегулировать украинский конфликт

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал, как можно урегулировать украинский конфликт. Подробности передает БелТА.
Глава МИД акцентировал внимание на том, что белорусская сторона приветствует и поддерживает усилия России, которые направлены на урегулирование украинского кризиса, а также на выход на мирное соглашение.
— Разделяем позицию Российской Федерации, что окончательно устойчивое урегулирование этого конфликта возможно только через полное и необратимое устранение его причин, — заявил Максим Рыженков.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что «тягомотина» с Украиной закончится в ближайшее время.
Тем временем глава МИД Максим Рыженков высказался о западных санкциях против Беларуси и России.
Кроме того, ТАСС сообщил, что премьер Литвы заявила про обсуждение повторного закрытия границы с Беларусью.