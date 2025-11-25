Никитин о ситуации в здравоохранении: «Ничего не будет закрыто»

«Ничего не будет закрыто, всегда это говорил и повторяю. Позиция здесь не поменялась. 234 объекта были капитально отремонтированы в 2025 году. Мы делаем так, чтобы в едином центре, в едином кластере врачи работали, не были ограничены своим штатным расписанием», — сказал Глеб Никитин.