Никитин о ситуации в здравоохранении: «Ничего не будет закрыто»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября, ФедералПресс. В здравоохранении Нижегородской области проведена колоссальная работа. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в ходе своей прямой линии с населением области. Один из вопросов, заданных главе региона, касался создания межрайонных медицинских центров, которые будут объединять сразу несколько учреждений. Губернатор отметил, что при этом закрывать больницы не будут.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ничего не будет закрыто, всегда это говорил и повторяю. Позиция здесь не поменялась. 234 объекта были капитально отремонтированы в 2025 году. Мы делаем так, чтобы в едином центре, в едином кластере врачи работали, не были ограничены своим штатным расписанием», — сказал Глеб Никитин.

По словам Глеба Никитина, он будет держать ситуацию на постоянном контроле.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что многодетные семьи в Нижегородской области могут получить дополнительные льготы по налогу на транспорт. С такой инициативой выступили депутаты городской думы Сарова.