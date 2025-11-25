Никитин призвал нижегородцев не опоздать с главным решением в своей жизни

«Тех родителей, кто имеет ребенка, не нужно убеждать, что дети — главное счастья в жизни», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября.
«Я считаю, что главный ребенок — это первый», — отметил он, призвав нижегородцев «не опоздать с главным решением в своей жизни».
Глава региона напомнил о мерах поддержки после рождения ребенка. Это и подарок новорожденному, и услуги социальной няни, и психологические консультирования, и укрепление материальной базы женских консультаций.
Главная же «фишка» Нижегородской области — это родительский основной доход после рождения младенца. Как сообщалось ранее, 84% семей в Нижегородской области выбрали формат регулярных ежемесячных выплат в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. «Родительская зарплата» будет выплачиваться в течение трех лет. Она поступает на банковскую карту и может использоваться семьей на любые цели.