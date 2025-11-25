Никитин призвал нижегородцев не опоздать с главным решением в своей жизни

Главная же «фишка» Нижегородской области — это родительский основной доход после рождения младенца. Как сообщалось ранее, 84% семей в Нижегородской области выбрали формат регулярных ежемесячных выплат в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. «Родительская зарплата» будет выплачиваться в течение трех лет. Она поступает на банковскую карту и может использоваться семьей на любые цели.