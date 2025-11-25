Глеб Никитин высказался об ограничении мобильного интернета в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области будет работать над включением региональных сервисов в «белый список», сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе прямой линии (12+) 25 ноября.
«Нужно относиться к этому с пониманием. Сам постоянно раздражаюсь. Хотя кому, если не мне, понимать, почему это делается. Конечно, мы все привыкли к интернету. Поверьте, мы, сотрудники правительства и муниципалитетов, страдаем не меньше. Но отключение мобильного интернета — вопрос безопасности», — сказал губернатор Нижегородской области.
По его словам, сейчас делается все, чтобы снизить дискомфорт для нижегородцев. Например, планируется расширять «белый список», сокращать периоды ограничений и создавать новые точки бесплатного wi-fi, а также перезапускать старые (сейчас их в регионе 1800).
