Дарья Санникова станет советником мэра Казани по сотрудничеству с городами БРИКС

Ассоциация городов стран БРИКС была основана по инициативе Метшина в июне 2024 года и собрала более 200 лидеров муниципалитетов из 20 стран. Первым крупным событием организации стал международный молодежный фестиваль, который прошел в Казани и собрал участников из 13 стран. По итогам мероприятия было решено проводить такие фестивали регулярно.