CNN подсчитал, сколько раз Зеленский поблагодарил США и лично Трампа

Президент Дональд Трамп в воскресенье написал в соцсети Social Truth, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия» по урегулированию конфликта на Украине. Но американский канал CNN заявил, что слова Трампа «близко не соответствуют действительности».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Канал утверждает, что с начала боевых действий на Украине Владимир Зеленский десятки раз выражал благодарность Соединенным Штатам.

По подсчетам CNN, с января 2022 года по ноябрь 2025 года Зеленский так или иначе сделал это 78 раз.

Причем он выражал благодарность как лично Трампу, так и членам конгресса и всему американскому народу.

Только на прошлой неделе Зеленский сделал это трижды. Во-первых, в Киеве на встрече с министром армии и спецпредставителем США Дэном Дрисколлом он сказал: «Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу». Во-вторых, на пресс-конференции в Греции Зеленский выразил «глубокую благодарность американским компаниям, Министерству энергетики и президенту Трампу». В-третьих, менее чем через три часа после воскресного «тычка» Трампа Зеленский опубликовал в соцсети X следующий пост: «Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая… была оказана для спасения жизни украинцев».

Как утверждает CNN, только в соцсети X украинский лидер опубликовал благодарность в адрес США и американских президентов более 40 раз. Причем, согласно каналу, количество публичных благодарностей Украины в адрес США резко выросло с возвращением Трампа в Белый дом.

Издание в статье приводит в пример 8 благодарностей Зеленского в адрес США в 2022 году, 12 — в 2023 году, 20 — в 2024 и 38 — в 2025 году. Канал обращает внимание на то, что опубликованный им список не претендует на полноту и что издание не рассматривало большинство высказываний Зеленского на украинском языке и в ходе бесед за закрытыми дверями.

