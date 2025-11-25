Канал утверждает, что с начала боевых действий на Украине Владимир Зеленский десятки раз выражал благодарность Соединенным Штатам.
Причем он выражал благодарность как лично Трампу, так и членам конгресса и всему американскому народу.
Только на прошлой неделе Зеленский сделал это трижды. Во-первых, в Киеве на встрече с министром армии и спецпредставителем США Дэном Дрисколлом он сказал: «Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу». Во-вторых, на пресс-конференции в Греции Зеленский выразил «глубокую благодарность американским компаниям, Министерству энергетики и президенту Трампу». В-третьих, менее чем через три часа после воскресного «тычка» Трампа Зеленский опубликовал в соцсети X следующий пост: «Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая… была оказана для спасения жизни украинцев».
Издание в статье приводит в пример 8 благодарностей Зеленского в адрес США в 2022 году, 12 — в 2023 году, 20 — в 2024 и 38 — в 2025 году. Канал обращает внимание на то, что опубликованный им список не претендует на полноту и что издание не рассматривало большинство высказываний Зеленского на украинском языке и в ходе бесед за закрытыми дверями.