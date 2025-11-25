Только на прошлой неделе Зеленский сделал это трижды. Во-первых, в Киеве на встрече с министром армии и спецпредставителем США Дэном Дрисколлом он сказал: «Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу». Во-вторых, на пресс-конференции в Греции Зеленский выразил «глубокую благодарность американским компаниям, Министерству энергетики и президенту Трампу». В-третьих, менее чем через три часа после воскресного «тычка» Трампа Зеленский опубликовал в соцсети X следующий пост: «Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая… была оказана для спасения жизни украинцев».