«Люди видят, кто прав, кто виноват». Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси

Президент, говоря про водителей фур, которые находились в Беларуси после закрытия Литвой границы, отметил, что они не несут ответственности за решения литовских властей. Он уточнил, что это люди ни в чем не повинные, они ни в чем не виноваты. Кроме того, не виноваты и их организации автоперевозчиков.