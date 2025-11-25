«Люди видят, кто прав, кто виноват». Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича во вторник, 25 ноября, и отреагировал на ситуацию с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства уточнил, что договаривался с госсекретарем Совбеза о том, что что он проведет переговоры с водителями фур в воскресенье.
— Их 1,8 тысячи где-то литовских, с литовскими номерами. Водители, естественно, и белорусы, и россияне, и литовцы, и казахи — разные люди есть. Границу они (литовская сторона. — Ред.) открыли. Понятно, признаваться не хотят, что они виноваты. Да нам это и не надо — люди видят, кто прав, кто виноват, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко допустил, что литовская сторона будет «смещать» градус в сторону литовских фур и подталкивать водителей к тому, чтобы они занимали определенную политическую позицию.
— Надо было объяснить людям, что происходит, как происходит, кто кому должен, в конце концов. Я полагаю, вы это сделали. Каково ваше мнение из разговора с водителями? Каково их мнение, какова ситуация? — спросил глава государства.
Президент, говоря про водителей фур, которые находились в Беларуси после закрытия Литвой границы, отметил, что они не несут ответственности за решения литовских властей. Он уточнил, что это люди ни в чем не повинные, они ни в чем не виноваты. Кроме того, не виноваты и их организации автоперевозчиков.
— В чем литовские автоперевозчики виноваты? Ни в чем. Эта глупость была на политическом уровне, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что сложившуюся ситуацию необходимо будет разрешить внешнеполитическим ведомствам двух стран:
— Пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию.
Ранее ТАСС сообщил, что премьер Литвы заявила про обсуждение повторного закрытия границы с Беларусью.
Тем временем глава МИД Максим Рыженков высказался о западных санкциях против Беларуси и России.
Кроме того, глава МВД Беларуси раскрыл, кого затронет сокращение срока лишения прав.