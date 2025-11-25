Глеб Никитин: новые станции нижегородского метро откроют в I полугодии 2027 года.

Как заявил в рамках «Прямой линии» 25 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2026 году должны закончить полностью прокладку тоннелей метро, верхнее строение пути, станционные комплексы «Пл. Свободы» и «Пл. Сенная» до отделки.
В настоящее время тонеллепроходческий щит находится примерно в 350 м. от пл. Свободы. Достичь её должны к концу декабря 2025 года — будет готов второй тоннель. Далее начнутся работы со стороны пл. Горького.
В I-II кварталах 2027 года планируется открыть новые станции.
«Мы идём под историческими зданиями, под объектами культурного наследия, в необъятном сосредоточении хаотичных исторических коммуникаций, какие-то помечались на картах, какие-то — нет. Строительство в историческом центре — это особое искусство, особый вызов», — обратил внимание Глеб Никитин.
Подрядчик вышел на строительство (вынос коммуникаций, подготовка площадки) в 2022 году. Чиновник отметил, что предыдущие станции метро строились около 5−5,5 лет.
Также губернатор объяснил, почему изначально объявляются более короткие сроки.
«Если мы заявим более длинные сроки, строители расслабятся просто. Надо ставить более сжатые сроки», — уточнил он.
Ранее мэрия Нижнего Новгорода анонсировала, что по определённым объективным причинам срок строительства Автозаводской линии метро планируется продлить до декабря 2027 года, а Сормовско-Мещерской — до декабря 2029 года.
Работы по комплексному контракту ведёт ГК «Моспроект-3».
Протяжённость линии строительства — 3,2 км.
Напомним, уже готово 500 м. второго тоннеля метро от пл. Сенной к пл. Свободы в Нижнем Новгороде.