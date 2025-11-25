Ричмонд
Губернатор Нижегородской области назвал три волнующие по ночам проблемы

Одной из них глава региона назвал демографическую проблему.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии назвал три проблемы в регионе, которые «не дают ему уснуть ночью».

Первая из проблем, которые не дает «уснуть» Глебу Никитину, — это экономическая ситуация. Связано это, в том числе, с дорогими кредитами и курсом рубля.

Второй проблемой Никитин назвал демографическую.

«Мы должны понимать, где окажемся через 30−50 лет. Зачем все благоустроенные места, если там некому ходить?» — отметил Глеб Никитин.

Третий вопрос, который беспокоит губернатор, — это сохранение хорошего настроения.

«Наше настроение и наша атмосфера должны вселять в нас уверенность. Мы должны оставаться на том треке, на котором находимся», — высказался Глеб Никитин.

При этом губернатор подчеркнул, что сейчас Нижегородская область «стоит на хороших рельсах, с которых ни в коем случае нельзя сойти».

Ранее Глеб Никитин озвучил предполагаемый срок, когда в верхней части Нижнего Новгорода достроят метро.