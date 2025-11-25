«Это надо сделать». Лукашенко проанонсировал разговор с руководством армии и силовых структур Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сказал про разговор с руководством армии и силовых структур Беларуси. Подробности пишет БелТА.
— Нам надо подумать о разговоре Президента с руководством нашей армии. Может, даже силовых структур — подумайте, как лучше сделать. Или здесь, или в Министерстве обороны. Давно мы не встречались и не разговаривали. Это надо сделать, — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что разговор с руководством армии и силовых структур Беларуси можно было бы провести по примеру большой встречи с учеными, состоявшейся 21 ноября. Он отметил, что на основании проведенных проверок боеготовности строился бы разговор- примерно в таком плане, как с учеными.
— Хорошо — значит, хорошо. Плохо — значит, скажем, что плохо. Расслабляться ни в коем случае нельзя, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кому проиграли конкуренцию белорусские ученые.
Кроме того, Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси: «Люди видят, кто прав, кто виноват».
Тем временем КГК заявил про коррупцию в Академии наук при разработке белорусского электромобиля.