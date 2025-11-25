Глеб Никитин прокомментировал реконструкцию стадиона «Водник»

При реконструкции «Водника» в первую очередь инвестор приведет в порядок спортивные объекты, а потом займётся строительством жилья. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил во время прямой линии, отвечая на вопрос местной жительницы о сохранении облика многострадального стадиона.
Напомним, 17 ноября общественности представили первый мастер-план будущего развития территории стадиона по программе КРТ. Согласно проекту, на месте стадиона хотят разместить спорткомплекс с крытой ледовой ареной, спортзалом, тренировочными залами и подземной стоянкой, а также фитнес-клуб со стоянкой и футбольное поле площадью 62 на 42 метра с тремя беговыми дорожками и воркаутом. Помимо хоккея и футбола посетители смогут заниматься теннисом и фигурным катанием, легкой атлетикой и триатлоном, а также регби.
«Я давно наблюдаю за полемикой между активными противниками и людьми, которые хотят того, чтобы депрессивная территория с позитивной историей развивалась», — пояснил Глеб Никитин.
Глава региона напомнил, что вопрос реконструкции «Водника» поднимался еще в начале 2000-х, затем — в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Было представлено несколько разных мастер-планов, некоторые варианты из которых предполагали преобразование стадиона в общественное пространство с уходом от спортивной направленности.
В настоящее время стоимость работ оценивается в размере порядка 2 млрд рублей. Для 4 га, по словам главы региона, — эта стоимость запредельная.
«Мы же понимаем, как мы распределяем ресурсы по благоустройству всего города. Если бы мы в 4 га вкладывали 2 млрд, то мы бы никогда не благоустроили 450 общественных пространства», — подчеркнул глава региона.
Кроме того, Глеб Никитин напомнил, что в рамках КРТ предполагается строительство крытой подземной парковки на 800 машино-мест, что поможет решить проблему пробок в центре города.
Что касается строительства жилья, глава региона подчеркнул, что инвестор сначала будет приводить в порядок спортивные объекты, а потом уже займётся строительством жилья.
«Сколько можно смотреть на разрушающиеся объекты? Я уверен, когда проект будет реализован, все будет счастливы», — резюмировал Глеб Никитин.
Напомним, что прямая линия с Глебом Никитиным проводится уже в пятый раз. Такой формат успел зарекомендовать себя и вызвал большой интерес со стороны жителей региона. В прошлом году от нижегородцев поступило более 7 тысяч вопросов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что жителям Нижнего Новгорода представили план развития стадиона «Водник».